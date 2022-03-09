عاجل.. أوكرانيا تطالب المجتمع الدولي بسرعة إمداد مفاعل تشيرنوبل بالكهرباء

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عشية لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف المجتمع الدولي إلى مطالبة روسيا بوقف إطلاق النار من أجل إعادة الكهرباء في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنك» للأنباء.

أضرار تلحق بشبكة محطة الطاقة النووية بسبب إطلاق النيران

وقال «كوليبا» إنَّ الكهرباء انقطعت عن محطة الطاقة النووية نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية الوحيدة التي تغذي المحطة.

وأضاف وزير الخارجة الأوكراني: «يمكن للمولدات الاحتياطية أن تضمن تشغيل محطة الطاقة النووية لمدة 48 ساعة، وبعدها ستتوقف أنظمة التبريد الخاصة بتخزين الوقود النووي المستهلك عن العمل، وسيكون هناك خطر حدوث تسرب إشعاعي».

المولدات الكهربائية تضمن تشغيل تشيرنوبيل 48 ساعة

وكتب وزير الخارجة الأوكراني عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أدعو المجتمع الدولي إلى المطالبة فورًا بوقف إطلاق النار من روسيا، والسماح لأطقم الإصلاح باستعادة السلطة».