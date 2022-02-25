السفارة الروسية في مصر: سيطرنا على تشيرنوبل بأوكرانيا لمنع انفجار نووي

أصدرت السفارة الروسية في مصر بيانا منذ قليل، أكدت فيه أن الجيش الروسي سيطر على تشيرنوبل، للحيلولة دون قيام «قوميين أوكرانيين» بتفجير المحطة النووية للإضرار بروسيا، وذلك تزامنا مع عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا التي دخلت يومها الثاني.

اتهامات للنظام الأوكراني

وأكدت السفارة الروسية أنه ليس هناك عددًا كبيرًا من المواطنين الأوكرانيين يرغبون في المشاركة في العمليات العسكرية بجانب «نظام كييف»، كما اتهمت السفارة الروسية النظام الحاكم في أوكرانيا بقتل سكان دونباس خلال الـ8 سنوات الماضية مع الإفلات من العقاب، وهي الاتهامات التي تنفيها دائما «كييف».

السفارة الروسية في مصر تنفي قتل جنود أوكرانيين عمدًا

ونفت السفارة الروسية في بيانها قتل القوات الروسية جنود أوكرانيين في جزيرة «زمييني»، عمدًا، والذين كان وصفهم الرئيس الأوكراني بـ«الشهداء»، مؤكدة السفارة أنهم استسلموا للجيش الروسي بكل بساطة.

وقالت السفارة الروسية إن فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا قال كذبا إنه جرى قصف مدينة كييف بالصواريخ الروسية، اليوم، مضيفة: «في الواقع أن طائرة أوكرانية تحطمت في إحدى مناطق العاصمة الأوكرانية التي أسقطتها قوات الدفاع الجوي الأوكرانية عن طريق الخطأ».

أسباب الاتجاه للسيطرة على تشيرنوبل

وذكرت السفارة الروسية في بيانها، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدينة تشيرنوبل التي وقع فيها الحدث النووي الكبير في عام 1986، تجنبًا لسيطرة من وصفتهم بـ«القوميين الإرهابيين»، واحتمالية تنفيذ عمل إرهابي وتدبير انفجار في المحطة على نحو يسبب تلوث إشعاعي للمساحات الواسعة لروسيا.

وقالت السفارة، إن الرئيس الأوكراني هدد علنًا بأن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على الأسلحة النووية.