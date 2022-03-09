بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.. توقف محطة تشيرنوبل وانقطاع التيار الكهربي

بحلول اليوم الرابع عشر على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة ضد أوكرانيا، لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف شرقي البلاد، أفادت وسائل إعلام عالمية أنّ العمل قد توقف في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا بعد انقطاع التيار الكهربائي كلياً جرّاء حرب روسيا وأوكرانيا.

توقف محطة تشيرنوبل بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

من جهتها، قالت شركة «أوكرينيرغو» الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية، إنّ الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي المزود للمحطة تسبب في توقف العمل في محطة تشيرنوبل وملحقاتها، وذلك بسبب العمليات العسكرية على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «محطة تشرنوبيل التي شهدت أسوأ كارثة نووية في تاريخ البشرية في 1986، أصبحت مفصولة كليا عن شبكة الكهرباء بسبب عمليات عسكرية للمحتل الروسي، ولم يعد الموقع يتلقى التيار الكهربائي»، على حد قولها.

توقف تشيرنوبل وعدد من الماركات العالمية

وبعد إعلان توقف محطة تشيرنوبل في أحدث تطور للحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت أيضا «ماكدونالدز وكوكا كولا وستاربكس» وبعض الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات الأخرى وقف مبيعاتها وإنتاجها في روسيا، وذلك في إطار حزمة من العقوبات التي فرضتها عدد من الدول على موسكو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسببت الحرب بين الجارتين في نزوح مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين عبر الحدود إلى الدول المجاورة هرباً من القصف الروسي، إذ تحدثت تقارير أممية عن سقوط مئات الضحايا جرّاء العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة في الأراضي الأوكرانية، فيما صعدت أمريكا وعدد من الدول الأوروبية من عقوباتها على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي منطقة سومي بأوكرانيا، فرّ آلاف السكان بالفعل من المدينة المحاصرة، بفضل ممر إنساني، بينما من المقرر أن يجتمع وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني اليوم في تركيا.