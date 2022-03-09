أسعار الغاز تغلق العديد من مصانع الورق في إيطاليا

أفادت وكالة سبوتنك للأنباء، أن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أدى إلى غلق للعديد من شركات صناعة الورق في إيطاليا، وقال لورنزو بولي، رئيس الرابطة الوطنية لمنتجي الورق والكرتون، إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، المرتبط بالوضع في أوكرانيا، أدى إلى إغلاق فعلي للعديد من الشركات في صناعة اللب والورق في إيطاليا.

وأضاف «بولي»: «قاومنا، بل ننتج بخسارة، لكن المزيد والمزيد من مصانع الورق هذه الأيام توقفت أو تحد من إنتاجها، حتى وباء كورونا لم يوقفنا لكن صدمة الطاقة التي أعقبت الأحداث الجارية بين أوكرانيا وروسيا نجحت».

بولي: على السلطات دعم الإنتاج

وتابع: «ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الورق والكرتون تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل السلطات لدعم الإنتاج، وإلا فإن الصناعة مهددة بالتوقف التام، لأن التكلفة الحالية للغاز المطلوب لإنتاج طن واحد من الورق تتجاوز سعر بيع هذه الورقة».

وقال رئيس الاتحاد: «إذا دفعت مصانع الورق الإيطالية في ديسمبر خمسة أضعاف الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء، فقد زادت تكلفته الآن عشرة أضعاف في المتوسط​​، وحتى 15 مرة في أوقات الذروة».