إيطاليا: مستعدون لفرض مزيد من العقوبات على الروس إذا لزم الأمر

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أنّ بلاده مستعدة لفرض المزيد من القيود على أفراد روس إذا لزم الأمر، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

عقوبات على موسكو

وتنضم إيطاليا بعد قرار دراجي، إلى قائمة الدول الأوروبية التي قررت فرض عقوبات على موسكو، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن عملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لنزع السلاح، وحماية إقليم دونباس الانفصالي شرقي البلاد.