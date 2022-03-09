إصابة 6 سيدات في انقلاب سيارة محملة بالعمال على «صحراوي البحيرة»

أصيبت 6 سيدات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال اليومية، على الطريق الإقليمي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قبل نزلة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، وذلك بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بحادث انقلاب سيارة محملة بالعمال

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 6 سيدات مصابات بجروح متفاوتة وكدمات، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بنطاق ذات المركز، وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

أسماء المصابات في حادث الطريق الصحراوي بوادي النطرون

أسفر الحادث عن إصابة كل من «ثريا عبد الخالق عبد العزيز»، 49 سنة، مصابة باشتباه كدمة في الظهر وكسر في الساق اليمنى، و«شادية سعد عبد العزيز»، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، و«فاطمة عبد الوالي عبد الحفيظ»، 30 سنة، مصابة بكدمات ونزيف بالوجه، و«إيمان رفعت إبراهيم»، 31 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذارع اليسرى واشتباه نزيف في البطن.

كما أصيبت في الحادث «شرين إبراهيم يوسف»، 15 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«فوزية محمد سليمان»، 50 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بعموم الجسم.

تحرير محضر بالحادث والنيابة تبدأ التحقيق

تم نقل المصابات إلى مستشفى وادي النطرون العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.