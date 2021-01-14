مصرع عاملين وإصابة 6 في انقلاب سيارة نقل عمالة بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما، اليوم، متأثرين بإصابتهم في حادث انقلاب سيارة نقل عمالة أمام كمين العجيزي بمركز السادات، في الساعات الأولي من صباح اليوم، كما أصيب 6 آخرين في الحادث، نقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات، بوقوع حادث أمام كمين العجيزي لسيارة تنقل العمال إلي مصنع بمدينة السادات.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، الدفع بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفي الجامعي بشبين الكوم، ومستشفي منوف العام لتلقي العلاج اللازم.

فيما أكدت مصادر طبية أن المتوفين هما جابر عبدالمنصف جمعة، مقيم بقرية برهيم، ومراد محمدين محمد 35 سنة ومقيم بكفر شبرا زنجي، وأضافت المصادر، أن المصابين هم «أحمد ابراهيم الغرباوي 31 سنة مقيم بمنوف، مصاب باشتباه بكسر في الفقرات وكدمات بالجسم، أيمن عبدالمرضي محمد 35 سنة مقيم ببرهيم، مصاب باشتباه بكسر في الفقرات والساعد الأيسر وكدمات، وحسام عبدالغفار عيسي 23 سنة ومقيم بمشنأة غمرين، ومصاب بخروح وكدمات وكسر بالساعد الأيسر» بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .