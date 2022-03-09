نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: ارتفاع سعر الغاز يهدد الحياة في أوروبا

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن المشهد الاقتصادي لم يتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بحظر واردات البحر الروسي لأمريكا، ورد روسيا بحظر صادرتها للمنتجات البترولية، وانخفضت أسعار النفط بنسبة 5% ليصل خام النفط إلى 122 دولار للبرميل، ووصل سعر تداول السولار في 1300 دولار بما يوضح انخفاض سعره عالميا بنسبة 12%، وكذلك البنزين انخفض بقيمة 3.5%.

تصريحات الدول الكبرى لم تؤثر سلبا على سوق النفط

أوضح «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصريحات الدول الكبرى لم تؤثر سلبا على سوق النفط والمنتجات البترولية والبورصات العالمية، لافتا إلى أننا نواجه مشهد غريب يوصف بـ«جنون الأسعار» في ظل القرارات العقابية التي اتخذتها الدولتين، وأنه مع استمرار حالة الحرب والتوتر لابد أن تحدث زيادة سعرية في أسعار النفط ومشتقاته.

وأشار «يوسف»، إلى أن تداول النفط على مستوى العالم لم يتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية سواء من مصادر الإنتاج او ممرات الملاحة أو عمليات نقله على مستوى العالم، موضحا أنها حرب سياسية بين الاتحاد الأوروبي وامريكا وروسيا، والإنتاج يسير في حدوده وكذلك النقل والتداول ولم يتأثر أي منهم بذلك.

زيادة الإنتاج من النفط إلى 300 ألف برميل يوميا

أضاف «يوسف» أن حجم الإنتاج زاد إلى 300 ألف برميل يوميا، وكان من المتوقع قبل الحرب الروسية الأوكرانية زيادة سعر برميل البترول إلى 100 دولار، وما يحدث حتى الآن لا يعد شيئا غير متوقع، ولكن الغاز الطبيعي هو الذي تأثر بشكل كبير يعود على حركة الصناعة والنقل والمواصلات في أوروبا.

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الدول الأوروبية هي التي تأثرت بسبب حظر واردات الغاز الطبيعي لأوروبا، وارتفعت اسعار الغاز بأكثر من 300% والبترول إلى 500%، مشيرا إلى أن أسعار الغاز كانت متعلقة بأسعار النفط على عكس مايحدث حاليا من تفاوت بين قطاعي النفط والغاز الطبيعي.