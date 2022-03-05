«الديهي» يكشف عن 3 ضربات مؤلمة في رأس الاقتصاد العالمي.. أبرزها ارتفاع الأسعار

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن هناك بعض سماسرة الأزمات والمتربصين لتحقيق مصالح في ظل الأزمات، والمرتزقة يروجون الشائعات بشأن الاقتصاد، محذرًا من إعادة نشر أي أخبار خاصة بالبنوك وسعر الصرف والاقتصاد دون التأكد من صحتها، متابعا: «الوقت مش في صالح حد والخطر هيطول الجميع، وعلينا أن نكون منضبطين في قراءة الأخبار وفهمها وتداولها».

وأضاف «الديهي»، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه يشفق على صانع السياسة الاقتصادية المصرية ومتخذ القرار؛ لأن هناك 3 ضربات مؤلمة في رأس الاقتصاد العالمي، ومصر جزء منه؛ الأولى تتمثل في فيروس كورونا المستجد، والثانية ارتفاع الأسعار عالميًا، والثالثة الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدًا أن النظام العالمي بأكمله يترنح، والمنظومة العالمية تهتز، وهناك تغيير جذري في النظام العالمي.

نظام اقتصادي عالمي جديد

وأشار الإعلامي إلى أن هناك نظاما اقتصاديا جديدا يبحث عن البزوغ على أنقاض النظام الاقتصادي العالمي القديم الذي سقط بالفعل، موضحًا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، بما يؤثر سلبًا على مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الوقت الحالي ملائم لنمو وانتشار الشائعات، والوضع الاقتصادي العالمي على كف عفريت.

سقوط جميع مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الإنسان

وأوضح أن النظام العالمي القائم على الرأسمالية وحرية رؤوس الأموال وحرية انتقال الأفراد والملكية الفكرية، وجميع مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الإنسان واحترام الآخر ومقت العنصرية سقط، وتم الكشف عن كمية زيف كبيرة في التعامل مع هذه القضايا التي كانت حتى فترة قريبة سائدة، وسقطت جميع الأقنعة وكل ساعة تنكشف لنا الكثير من الأمور.