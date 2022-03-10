في عيد ميلاده.. قصة إدوارد نجل ملكة بريطانيا الزاهد في المناصب

في العاشر من مارس عام 1964، شهد قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا مولد إدوارد الابن الثالث لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لكن كانت الأضواء أقل تسليطا عليه مقارنة بشقيقيه الأميرين ويليامز وهاري، كونه رفض أن يحمل لقب دوق، كما أن نجله وابنته لا يحملان لقبي أمير وأميرة رغم أحقيتهما بذلك.

تقول عدد من وسائل الإعلام البريطانية، إن إدوارد رفض أن يحصل على تلك الألقاب، ورفض أن يحمل نجليه صفة الأمير؛ إذ أنه منذ أن تزوج زوجته صوفي اتفقا على الابتعاد عن مثل هذه الألقاب؛ لأنهما يريدان أن يعيشا حياة طبيعية غير مرهقين بكثير من القواعد البروتوكولية، وما قد تفرضه عليهما هذه الصفات.

أهم المعلومات عن إدوار نجل ملكة بريطانيا:

-- ولد في 10 مارس عام 1964، وهو الابن الأصغر لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وترتيبه الثالث بين أبناء الملكة.

-- حاصل على بكالوريوس الآداب من كلية يسوع بجامعة كامبريدج عام 1986 وتخصص في دراسة التاريخ.

-- التحق بعدها بمشارة البحرية البريطانية لكنها كانت شاقة، فلم يكمل دورتها التدريبية وغادرها عام 1987.

-- عمل في مجال الإنتاج التليفزيوني حتى عام 2002، ثم ترك الشركة ويتفرغ لعمله عضوا في العائلة الملكية البريطانية.

زواج بعيد عن الضوضاء

-- تزوج عام 1999 من صوفي ريد جونز، التي كان يعمل والدها بائع عجلات، ووالدتها سكرتيرة.

-- لديه بنت اسمها لويز، ولديه طفل أسماه جيمس، ويحق لهما حمل لقبي أميرة وأمير، كونهما أحفاد الملكة إليزابيث من جهة أبنائها الذكور.

-- يحمل الطفلان لقب أبناء نبيل غير ملكي، لكن يحق لهما عند البلوغ طلب تغيير لقبهما إن أرادا من قصر باكنجهام.

-- تقول وسائل إعلام بريطانية إن إدوارد لا يرغب كذلك في أن يحصل طفليه على لقب أمير لاحقا.

-- يعرف بحبه للعمل الخيري؛ إذ أنه يشرف على أكثر من 70 جمعية ومنظمة خيرية.

-- هو صاحب جائزة إدنبرة التي تمنح في مجال خدمة المجتمع واللياقة البدنية.