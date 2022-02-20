إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث بفيروس كورونا وخضوعها للرعاية الصحية

أعلن القصر الملكي في بريطانيا إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث بفيروس كورونا، حيث أكد أنها تعاني من بعض الأعراض البسيطة للفيروس، معربا عن توقعاته أن تواصل عملها في بعض المهام البسيطة في قصر وندسور، في وقت كانت تعاني الملكة بالأساس من مشكلات صحية خلال الفترة الماضية.

وكانت الملكة إليزابيث قضت ليلة في إحدى المستشفيات خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث كانت حالتها الصحية موضع تساءل خلال الفترة الماضية وهي أقدم وأطول ملوك العالم في الحكم، وعندما نقلت إلى المستشفى لم يحدد، وطلب منها فقط الراحة.

إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث بفيروس كورونا تفاقم أوضاعها الصحية

وأوضح القصر الملكي بشأن إصابة الملكة إليزابيث ستستمر في تلقي الرعاية الطبية وستتبع جميع الإرشادات المناسبة، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

وقبل الإعلان عن إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث بفيروس كورونا، اعترفت ملكة بريطانيا، أن صحتها لم تعد على ما يرام عند استقبالها، للميجور جنرال إلدور ميلر ضابط الارتباط بينها وبين القوات المسلحة.

وكان الضابط إلدور ميلر زارها برفقة سلفه الأدميرال جيمس ماكليد في قصر قلعة وندسور، مقر إقامتها الرئيسي، وفق ما نقلت قناة «العربية» ظهر اليوم، إذ ظهرت الملكة تسير على عصا، وأشارت إلى ساقها اليسرى قائلة إنها لا تستطيع الحركة.

إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث بفيروس كورونا تأتي بعد إصابة ولي العهد

وتأتي إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث بفيروس كورونا بعد أيام من الإعلان عن إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز البالغ من العمر 73 عاما، حيث أصيب بالفيروس للمرة الثانية.

وقالت مصادر إن الأمير تشارلز كان التقى الملكة إليزابيث، وسط توقعات أن يكون هو من نقل العدوى لها، لتكون بذلك ملكة بريطانيا أحدث زعماء العالم الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة.