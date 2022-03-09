رئيس التحرير

محمود مسلم

استمرار محاولات السيطرة على حريق محمية سالوجا وغزال وإجلاء كل العاملين

عبّارة تنقل سيارات إطفاء كبيرة للسيطرة على حريق محمية سالوجا وغزال

كتب:

رضوى هاشم
10:24 م | الأربعاء 09 مارس 2022
حريق محمية سالوجا وغزال

حريق محمية سالوجا وغزال

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  أنه جرى إخلاء كل العاملين بإدارة محمية سالوجا وغزال بإسوان، بعد اندلاع الحرائق بها، كاشفة عن استمرار عمليات السيطرة على الحريق حتى الآن.

وقالت الوزيرة إنه جرى تشكيل لجنة من المحمية، والدفع برجال الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن المحافظة قامت بالدفع بلنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالي، وجرى نقل سيارات الإطفاء الكبيرة عن طريق عبارة.

وتواصلت وزيرة البيئة، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للوقوف على آخر تطورات الحريق.

جدير بالذكر أن محمية سالوجا وغزال، إحدى المحميات الطبيعية في جنوب مصر  بمدينة أسوان، وتوجد بها أنواع مختلفة من النبانات والحيوانات البرية.

اقرأ المزيد:

«البيئة»: سرعة الرياح سبب انتشار حريق محمية جزر سالوجا وغزال بأسوان

«البيئة»: نسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ

البيئة: مصر بدأت تحديث خطط مساهماتها للحد من الاحتباس الحراري

«البيئة» تعلن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.. تعرف على أهميتها

البيئة: سنعتمد على القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشغيل منظومة المخلفات
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.