استمرار محاولات السيطرة على حريق محمية سالوجا وغزال وإجلاء كل العاملين

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جرى إخلاء كل العاملين بإدارة محمية سالوجا وغزال بإسوان، بعد اندلاع الحرائق بها، كاشفة عن استمرار عمليات السيطرة على الحريق حتى الآن.

وقالت الوزيرة إنه جرى تشكيل لجنة من المحمية، والدفع برجال الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن المحافظة قامت بالدفع بلنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالي، وجرى نقل سيارات الإطفاء الكبيرة عن طريق عبارة.

وتواصلت وزيرة البيئة، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للوقوف على آخر تطورات الحريق.

جدير بالذكر أن محمية سالوجا وغزال، إحدى المحميات الطبيعية في جنوب مصر بمدينة أسوان، وتوجد بها أنواع مختلفة من النبانات والحيوانات البرية.