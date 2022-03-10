مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-3-2022 في محافظات مصر

شهر شعبان من أحب الشهور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعنه قال: «أحب أن ترفع أعمالي في هذا الشهر وأنا صائم»، ففيه ترفع الأعمال لذا، فإن الإكثار من العبادات خلاله، والصلاة والصوم والذكر من الأمور المحببة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يرفع أذان الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 04:44، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:04، ويأتي أذان العصر عند الساعة 03:27، ويقام أذان المغرب عند الساعة: 05:59، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 07:17 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يرفع أذان الفجر في محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة 04:49، ويأتي موعد أذان الظهر عند الساعة 12:11، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 03:33، كما يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:05، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:23.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يأتي موعد أذان الفجر في أسيوط عند الساعة 04:46، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:06، ويحل موعد أذان العصر عند الساعة 03:29، ويرفع أذان المغرب في تمام الساعة 06:01، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:16.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يحل موعد أذان الفجر بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة 04:43، ويأتي أذان الظهر عند الساعة 12:02، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:25، ويقام أذان المغرب في تمام الساعة 05:57، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:12.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 04:45، ويحل موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:06، ويرحل أذان العصر عند الساعة 03:29، ويرفع أذان المغرب عند الساعة 06:01، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:18.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

تأتي مواعيد الصلاة في المدن العربية، كما يلي وفق الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في دبي

موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:15، ويحل موعد أذان الظهر عند الساعة 12:29، وموعد أذان العصر في تمام الساعة 03:53، وأذان المغرب عند الساعة 06:25، ويكون أذان العشاء عند الساعة 07:55.

مواقيت الصلاة في الجزائر

يأتي موعد أذان الفجر في الجزائر في تمام الساعة 05:44، ويحل موعد أذان الظهر عند الساعة 01:04، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 04:27، ويحل موعد أذان المغرب في الساعة 06:59، وأخيرا يأتي أذان العشاء عند الساعة 08:15.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

يقام أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:18، ويحل موعد أذان الظهر الساعة 12:31، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:54، ويأتي أذان المغرب عند الساعة 06:28، بينما تقام صلاة العشاء في تمام الساعة 07:58.