جثته متحللة.. رائحه كريهة تكشف وفاة مسن داخل مسكنه فى أسيوط

عثر أهالي في نطاق مركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، على جثة رجل فى العقد السابع من عمره، وذلك بعد ظهور رائحة كريهة داخل مسكنه الذي يقطنه منفردًا بمنطقة الشيخ عون الله.

بلاغ لأجهزة الأمن

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عمرالسويفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بإبلاغ الأهالى عن ظهور رائحة كريهة داخل أحد المنازل بمنطقة الشيخ عون الله.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة والإسعاف، بالتنسيق مع المباحث الجنائية، تضم اللواء وائل نصار مدير المباحث والعقيد محمد جمال رئيس مباحث المركز، حيث جرى العثور على «ف» 65 عامًا، مقيم بمفرده داخل منزله بمنطقة الشيخ عون الله، جثة متحللة، وجرى انتداب خبراء من الطب الشرعى وخبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة.

شهود عيان

وقال شهود عيان قريبين من محل الواقعة إن ظهور رائحة كريهة تفوح من داخل المسكن محل البلاغ، دفع الأهالي لإبلاغ الشرطة، التي انتقلت إلى المنزل وجرى فتحه، والعثور على جثة المسن الذي يقيم بمفرده.

الإجراءات القانونية

إلى ذلك، أفادت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجمع تحريات المباحث للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستخراج تصريح الدفن بعد نتيجة المعمل الجنائى لبيان سبب الوفاة.