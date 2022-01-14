الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة مسن تركي داخل شقته بالجيزة

كشف مصدر بالطب الشرعي أنه بإجراء الصفة التشريحية على جثمان مسن يحمل جنسية دولة تركيا والذي عُثر على جثته داخل شقته في الجيزة، بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، تبين من خلال التشريح عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان، كما تبين عدم وجود نزيف داخلي أو تناوله لأي مواد سامة، وتبين من خلال التشريح بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، موضحا أن الوفاة حدثت بسبب أمراض مزمنة، بالإضافة إلى أنه مسن.

بداية البلاغ.. غياب لأكثر من أسبوع وجثة ومليون جنيه

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغا بتغيب شخص أجنبي ويحمل جنسية دولة تركيا عن العمل، ولم يشاهده الجيران منذ أكثر من أسبوع، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة التي يقيم بها، وعُثر على جثته في الحمام وفي حاله تعفن رمي وهو ما يؤكد أن الوفاة قد حدثت قبل أكثر من 4 أيام، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، كما كشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة.

العثور على مبلغ مليون جنيه

وعُثر على مبلغ مليون جنيه، وهو ما يدل على عدم دخول الشقة من قبل أي شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة التي يوجد بها عقار المتوفى تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت الوفاة، وطلبت النيابة العامة إخطار سفارة المتوفى بالقاهرة لإنهاء إجراءات دفن الجثمان أو سفره إلى دولته لدفنه.