ورشة عمل حول خارطة طريق لدعم التصنيع المحلي للمحركات بـ«تحديث الصناعة»

في إطار تنفيذ أنشطة وفاعليات مشروع رفع كفاءة المحركات في العمليات الصناعية لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وخفض الاستهلاك، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، عُقدت ورشة العمل الخاصة بمناقشة خارطة طريق دعم التصنيع المحلي للمحركات وتطوير إعادة لف المحركات.

تحليل الوضع الراهن للقطاع في السوق المصري

جاء ذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وشهدت ورشة العمل حضور عدد من رجال الصناعة في مجال توريد المحركات والشركات الهندسية المتخصصة في صناعة لف المحركات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الفاعلة في المجتمع الصناعي المصري من هيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية وكذلك هيئة المواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد.

وقامت شركة «كيمونكس مصر»، المتخصصة في تقديم الإستشارات ودراسات السوق في القطاعات الصناعية المختلفة بعمل عرض تقديمي لسوق لف المحركات المصري وتقدير حجمه، مع تحليل الوضع الراهن للقطاع في السوق المصري بالإضافة إلى استعراض المعوقات والفرص المتاحة لنمو القطاع وتقييم المكاسب والخسائر الاستثمارية المحتملة.

أراء المصنعين والموردين عن أهم التدخلات

كما تم مناقشة وضع خارطة طريق وتقديم الإجراءات المحفزة للقطاع بما يضمن الحصول على أفضل الممارسات في صناعة لف المحركات بالسوق المصري. كما تم توضيح الدور الرئيسي لمركز تحديث الصناعة في التواصل مع العديد من ورش لف المحركات لتحديد المعوقات التي تواجههم وآليات حلها للعمل على دعمهم وتطوير أعمالهم وفتح أسواق جديدة وذلك من خلال فروع المركز في مختلف المناطق والمحافظات.

كما استعرضت الشركة خارطة الطريق والسياسات المقترحة على هامش المشروع والتي تشمل دورات عمل لبناء القدرات والمعرفة الفنية للموردين والمصنعين، بالإضافة إلى تحديد سياسات تحسين ومراقبة جودة السوق، الدعم المالي والتوسع في السوق وفرص الأعمال.

في ختام ورشة العمل تمت مناقشة عامة لاستعراض أراء المصنعين والموردين عن أهم التدخلات التي من شانها دعم التصنيع المحلي، وخارطة الطريق المقترحة.