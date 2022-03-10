«الضرائب»: تسهيلات لتسجيل «اليوتيوبرز القُصر» بـ«شهادة الميلاد»

قدمت مصلحة الضرائب المصرية تسهيلات جديدة لصانعي المحتوى «اليوتيوبرز والبلوجرز»، الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية من القُصر الذين لم يتخطوا السن القانونية للعمل تحت المظلة الرسمية للدولة.

وتضمن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته مصلحة الضرائب كافة الإجراءات والمعاملات الضريبية بالنسبة لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب طريقة التعامل مع القُصر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة لتسجيل القُصر

وبحسب الدليل الاسترشادي يتطلب التسجيل إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي أو بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وشهادة ميلاد مميكنة للقاصر وعقد إيجار أو تمليك وأخيرا إيصال مرافق حديث سواء كهرباء أو مياه أو غاز.

الإيرادات الأكثر شيوعًا لصناعي المحتوى الخاضعة للضرائب

وتضمن الدليل الاسترشادي كافة الأنواع من الإيرادات الأكثر شيوعا التي يحصل عليها صناع المحتوى المختلفين سواء اليوتيوبرز والبلوجرز والمدونين الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية وتستوجب دفع ضرائب عن صافي الأرباح سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، مشيرا إلى الإيرادات الناتجة عن صناعة محتوى مرئي أو مسموع مثل صناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية أو البث المرئي أو الصوتي على المنصات الرقمية أو تطبيقات الموبايل خاضعة للضرائب.

وبحسب الدليل الإرشادي الذي أصدرته مصلحة الضرائب المصرية فإن العالم في الوقت الحالي يشهد ثورة كبيرة في تبادل المعلومات والاتصالات التي لها تأثير بالغ على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي وهو ما أفرز ما يعرف بنشاط صناعة المحتوى والذي يعد نشاطا تجاريا يستوجب دفع الضرائب عن الإيرادات الناتجة عنه لتطبيق مبدأ العدالة الضريبية بين الجميع.