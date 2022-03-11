حظك اليوم برج الحمل الجمعة 11-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. لا تستفز الآخرين

يتسم مولود برج الحمل بأنه شخص منظم، لديه أهداف محددة على الصعيدين المهني والاجتماعي يسعى لتحقيقها في خطوات ومواعيد محددة يضعها لنفسه، حيث إنه يبحث دائما عن الاستقرار في عمله وحياته الاسرية.

مولود الحمل، يجد أن الحياة العائلية المستقرة، هي الأساس الذي يحتاجه من أجل تحقيق هدوئه النفسي، ما يساعده سريعا على تنفيذ خططه وأهدافه للمستقبل في المجال المهني، حيث إنه يرفض التعرض لضغوط أو مشاكل على الصعيد الاجتماعي، يترتب عليها خسائر على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل، بالهدوء والابتعاد عن الغضب والانفعال اليوم، نظرا لان القمر موجود اليوم في مربع برجك، وهذا ما سيجعلك سريع الانفعال وتميل للغضب في تعاملك مع شريك حياتك، وهذا سوف يسبب لك الكثير من المشاكل والضغوط خلال الفترة القادمة، لهذا ينصحك الفلك بالسيطرة على انفعالاتك والتحكّم بها، وتجنب المناقشات التي تثير غضبك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الوضع الفلكي في برجك اليوم، متأزم بعض الشي، وهذا ما قد يصيبك بالتوتر وسرعة الانفعال على الصعيد المهني، لهذا يجب أن تتعامل بهدوء، حتى تستطيع أن تجتذب زملاءك ورؤساءك في العمل وتحصل على مساندة الجميع لك، لهذا يجب التروي فى قرارتك، وحاول بقدر الإمكان تجنبت استفزاز الآخرين لك.