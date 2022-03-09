حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 9-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل من 21 مارس حتى 20 أبريل، وهو الأول بين الأبراج الفلكية، فهو ساحر وجذاب تجاه كل من حوله، إذ أنه أسير للصدق والتعامل بحب ووفاء تجاه كل من يحبه، كما أنه طموح بدرجة كبيرة ويحب أن يصل لأعلى الدرجات في حياته العملية، وعلى استعداد لبذل أقصى مجهود وتخطي مختلف العقبات لكي يصل لما يريد مهما كانت الصعاب أمامه.

عيوب برج الحمل

وأبرز عيوب برج الحمل، حب الامتلاك والغيرة على شريك الحياة بدرجة كبيرة، فهو يكره أن يشاركه أحد في حبيبه، ويتمنى لو أن يضعه في قوقعة بعيدا عن أعين الجميع.

حظك اليوم.. مولود برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، بضرورة العمل بحماس كبير، إذ أن القمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وقضاء أوقات سعيدة مع زملاء العمل، لكي تنجح في حياتك المهنية وتستطيع العمل في أجواء مناسبة بعيدا عن المشاحنات والأجواء غير المستقرة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم.. مولود برج الحمل عاطفيا

أهم أسباب النجاح في حياتك هو قضاء الوقت وسط الأهل والأصدقاء، إذ أن ذلك يجعلك تقضي أوقات سعيدة مع أحبائك؛ مما يوثق العلاقات مع الأسرة وهي أهم شيء في حياتك، إذ أن علاقتك الجيدة مع أهلك تجعلك تشعر بالراحة في مختلف أمور الحياة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.