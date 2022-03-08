حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تروى في قراراتك

مولود برج الحمل، هو شخص اجتماعي، يحب أسرته وأصدقاءه المحطين به، كما أنه يسعى لتوفير الاستقرار لأسرته، ويحب العمل، نشيط، يرفض الأعمال الروتينية، يسعى لتحقيق أهداف محددة في مستقبله، لهذا فهو كثيرا ما يضع الخطط له ولفريق العمل معه على الصعيد العملي، ولهذا أصبح مولود الحمل محبوبا من جانب كل المقربين والمحيطين به.

يتسم مولود برج الحمل، بأنه جريء في أرائه وأفكاره، يرفض أن يخضع لأفكار أو قرارات غير مقتنع بها، يصل إلى المراكز القيادية سريعا نظرا لنشاطه الكبير، ويسعى للفرص التي تساعده على تحقيق أهدافه، وعلى المستوى العاطفي؛ رومانسي ومخلص لشريك حياته، ويتجنب المشاكل داخل أسرته، ولديه قدرة كبيرة على تحمل أي مسؤولية تسند إليه.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل، بضرورة التروي في قرارتك على الصعيد الاجتماعي والعاطفي، كما يجب أن تكون حريصا في أقولك أو الوعود التي تطلقها اليوم، حيث أن أراءك اليوم تكون السبب في العديد من التاثير على المحيطين بك، كما أنها تحدد علاقتك بهم مستقبلا، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في منزلك الثاني اليوم، لهذا من المهم أن تعمل بسرعة ودقة، وأن تضع الخطط والأهداف المراد تنفيذها أمامك، كما يجب أن تتخذ خطوات جدية من أجل تنفيذها، ما يزيد من مكانتك على الصعيد العملي، كما أن هذا يساعدك على إعطاء مثالا جيدا لمن حولك في العمل، ما يساعدك كثيرا على تجنب الكثير من الخسائر المالية في العمل، وتجنب الوقوع في أخطاء من السهل تجنبها حاليا.