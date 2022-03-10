عاجل.. «التضامن» تدرس توزيع كوبونات شراء بدلا من شنط رمضان

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تدرس في الوقت الحالي، أن يكون هناك ما يسمى بقسيمة شراء للأسر الأولى بالرعاية، بدلا عن توزيع شنط رمضان.

وأضافت القباج، خلال فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر قائلة: «الدراسة دي عشان نقلل تكلفة التشغيل والنقل وتنشيط المحليات، بالتنسيق مع المحافظات والجمعيات الأهلية ومفيش قلق من أن اللى يستحق لن يتأثر».