كيف تحصل على كرتونة رمضان 2022 مجانا عند شحن رصيد الموبايل؟

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تبدأ الشركات في توفير الكثير من العروض على منتجاتها المختلفة، وتأتي زائدة على المنتجات أو هدايا إضافية عند الحصول عليها، لكن هذا العام، حرصت إحدى شركات الاتصالات على إتاحة الفرصة لعملائها بالحصول على كرتونة رمضان هدية مجانا عند شحن رصيد بقيمة لا تقل عن 85 جنيها، ما جعل الكثيرون يتساءلون حول حقيقة حصولهم على كرتونة رمضان مجانا بعد تحويل الرصيد بهذه القيمة.

وحرصت بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على كرتونة رمضان 2022 من إحدى شركات الاتصالات بالتعاون مع إحدى مجموعات سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة مجانا عند شحن الرصيد بقيمة لا تقل عن 85 جنيها، وفق خدمة عملاء شركة الاتصالات.

كيف تحصل على كرتونة رمضان 2022 مجانا عند شحن الرصيد؟

أتاحت إحدى شركات الاتصالات لعملائها فرصة الحصول على عدد من الهدايا عند شحن الرصيد مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وكلما ازدادت قيمة الشحن ازدادت قيمة الهدية، وعند شحن الرصيد بقيمة 85 جنيها أو أعلى من ذلك، يمكن للعملاء الحصول على كرتونة رمضان هدية مجانا، وجاءت خطوات صرف كرتونة رمضان كالتالي:

- بمجرد أن يشحن الرصيد بقيمة تزيد عن 85 جنيها، تصل رسالة للعميل من الشركة عبر الهاتف تشير إلى حصوله على هدايا مميزة، وللحصول عليها يجب أن يهاتف الكود الخاص بالشركة.

- وبعد إدخال الكود يظهر أمام العميل عددا من الهدايا المختلفة، والتي تتنوع بين الدقائق المجانية، وميجات الإنترنت، وهدايا أخرى، وعلى العميل أن يختار المزيد، حتى يظهر أمامه اختيار كرتونة رمضان.

- وبعد الانتهاء ترسل رسالة نصية عبر رقم الهاتف، تفيد بأن العميل لديه عدد 1 كرتونة رمضان يمكن صرفها من أقرب فرع من فروع كازيون خلال يومين فقط.

التوجه إلى إحدى فروع الهايبر ماركت

- ثم يتوجه العميل إلى إحدى فروع الهايبر ماركت، ويطلب من الكاشير صرف كرتونة رمضان وفق الرسالة المرسلة له من شركة الاتصالات، فيطالع الموظف الرسالة، ثم يطلب من العميل أن يتصل على رقم الشركة حتى يفعل الكود الخاص بصرف الكرتونة له، وبمجرد الانتهاء يصرف الموظف كرتونة رمضان للعميل على الفور.