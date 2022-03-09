كرتونة رمضان 2022.. اعرف أسعارها ومحتوياتها في الأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان 2022، هذا الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون من العام للآخر للتقرب إلى الله بالصلوات والعبادات المختلفة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار كرتونة رمضان 2022 في الأسواق المختلفة والهايبر ماركت الشهيرة حتى يستطيعون شراءها في الأيام المقبلة استعدادا لشهر رمضان.

وأعلنت مجموعة من الهايبر ماركت الشهيرة عن أسعار كرتونة رمضان 2022 عبر صفحاتها الرسمية على صفحاتهم موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاءت كالتالي:

أسعار كرتونة رمضان 2022

حرص عدد من الهايبر ماركت الشهيرة على إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على كرتونة رمضان 2022، وخصوصا الراغبين في توزيعها على الفقراء والمحتاجين، وتتمثل أسعار كرتونة رمضان في الآتي:

1- كرتونة رمضان في هايبر ماركت مترو: عرض مجموعة سلاسل مترو ماركت سعر كرتونة رمضان 2022، لتصل إلى 99 جنيها، لتشمل «2 شيكارة أرز، زجاجة زيت، كيس سكر، علبة سمن مرجانة، 2 مكرونة، علبة صلصة، عبوة شاي، كيس ملح».

2- كرتونة رمضان في أسواق العثيم: وصلت سعر كرتونة رمضان في أسواق العثيم إلى 64 جنيها، وتشمل تلك الكرتونة «شكارة أرز، 3 أكياس مكرونة، كيس سكر، زجاجة زيت، عبوة شاي، عبوة صلصة، عبوة سمنة، كيس ملح».

كما وفرت مجموعة أسواق العثيم كرتونة أخرى وصل سعرها إلى 85 جنيها، وتشمل تلك الكرتونة «2 شكارة أرز 900 جرام، 4 أكياس مكرونة، كيس سكر، زجاجة زيت، عبوة شاي، عبوتا صلصة أكياس، عبوة سمنة، كيس ملح، كيس بقوليات».

3- كرتونة رمضان في مجموعة سلاسل بيم: وفرت مجموعة سلاسل بيم كرتونة رمضان بسعر وصل إلى 99 جنيها، وتشمل الكرتونة «زجاجة زيت، كيس فول مدمس، شكارة أرز أبيض، كيس سمن نباتي، كيسا مكرونة، كيسا مكرونة خواتم، عبوة شاي، ملح سفرة، عبوة صلصة طماطم، كيس سكر أبيض كيلو، كيس لسان عصفور، 1 كيس شعرية».