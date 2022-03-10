رئيس جامعة الجلالة: السياحة في كل العالم تأثرت بكورونا

اختتمت جامعة الجلالة، اليوم، برئاسة الدكتور محمد الشناوي وبالتعاون مع كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، المؤتمر العلمي الثالث بعنوان: «السياحة والآثار وتحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية بعد التعافي».

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق أبو المعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث.

جامعة الجلالة

ووفق بيان صادر عن جامعة الجلالة، شارك بالمؤتمر لفيف من مستشاري وزارات السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة الي مشاركة العديد أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين ومقدمي الأوراق البحثية.

جامعة الجلالة الأهلية

وقال الدكتور محمد الشناوي، القائم باعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن مجال السياحة تأثر بشدة بجائحة الكورونا في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط، مضيفاً أن المؤتمر يهدف لمناقشة الأبحاث العلمية المقدمة للوصول إلى كيفية مواجهة تحديات بعد التعافي.

وأضاف أن اختيار جامعة الجلالة جاء نتيجة لموقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر مما يجعلها مركزاً مهماً للسياحة الشاطئية، والعلاجية وسياحة اليخوت، مشيرا إلى أن دعم القطاع السياحي في مصر جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية مصر 2030.

وقال الدكتور ياسر إبراهيم، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة الجلالة الأهلية، ونائب رئيس المؤتمر، إن مشروع مدينة وجامعة الجلالة يمثل أهمية كبرى لقطاع السياحة حيث تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية في مصر لما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية.

بروتوكول تعاون بين الجامعتين

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق أبو المعاطي، الأستاذ بالكلية ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أهمية تعاون الجامعات الأهلية الجديدة في مصر مع الجامعات الحكومية، مشيرا إلى قرب توقيع بروتوكول تعاون في مجالات عدة بين الجامعتين، مضيفا أن الجامعة بصدد إضافة مجال السياحة والضيافة بداية من العام المقبل.