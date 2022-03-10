نائب وزير السياحة: يحق لمواطني 76 دولة دخول مصر بتأشيرة إلكترونية

شاركت الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في اجتماع مهني عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي القطاع السياحى البريطاني وذلك لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر.

وقد شارك في الاجتماع الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع باستعراض ما يزخر به المقصد المصرى من مقومات سياحية متنوعة ومتميزة، كما نوهت عن استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المتنوعة وأن الوزارة تتابع تنفيذ ذلك بكل حزم وتقوم بمعاقبة المنشآت المخالفة. كما أشارت إلى الخط الساخن الذى أطلقته الوزارة لتلقى شكاوى ومقترحات واستفسارات السائحين على مدار 24 ساعة.

وتحدثت نائب الوزير عن تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر حيث أنه يمكن لمواطنى 76 دولة أن يحصلوا على التأشيرة إلكترونياً من الموقع المخصص لذلك.

كما تطرقت للحديث عن الاستعداد السياحية لمصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop 27" والذى سوف يٌعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، موضحة أن المؤتمر سوف يبرز مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء كما أنه يعد فرصة لتسليط الضوء على جهود مصر للعمل على الحفاظ على البيئة والتحول للطاقة المتجددة والنظيفة.

كما تحدثت عن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والتي تقدم منتجا سياحياً متميزاً على مدار العام.

وأضافت أن من أهم الوسائل الترويجية التي تستخدمها الوزارة الآن مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة إلى جانب دعوة المدونين والمؤثرين ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على هذه المواقع وممثلي وسائل الإعلام في رحلات تعريفية لإطلاعهم على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة قامت مؤخرا بتنظيم عدد من الرحلات التعريفية لعدد من المدونين والإعلامين كان من بينهم بريطانيين.

ومن جانبهم، أشار ممثلو القطاع السياحى البريطاني إلى أهمية المقصد السياحى المصرى وحرصهم على تنظيم برامج سياحية أكثر له خاصة في ظل الطلب المتزايد عليه من السائحين البريطانيين، كما اقترحوا زيادة رحلات الطيران من المطارات المختلفة بإنجلترا إلى مطارات المقاصد المصرية وذلك لاستيعاب هذا الطلب المتزايد علاوة على اقتراح تنفيذ حملات ترويجية مشتركة للترويج لمصر بشكل أكبر في بريطانيا.