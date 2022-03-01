سياحة المنصورة تنظم مؤتمر «تحديات التنمية» بالتعاون مع جامعة الجلالة

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع جامعة الجلالة، المؤتمر العلمي الثالث بعنوان «السياحة والآثار وتحديات التنمية في ظل المتغيرات الدولية ما بعد التعافي»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، وذلك في مدينة الجلالة الجديدة، تحت رعاية وحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

يجري تنظيم المؤتمر تحت ريادة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، وإشراف كل من الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشناوي، نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويتنولى رئاسة اللجنة المنظمة الدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، إضافة إلى الدكتورة رحاب الشرنوبي، وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ومقرر المؤتمر.

عودة قطاع السياحة لمساره الطبيعي أبرز أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوصيات تدعم عودة قطاع السياحة لمساره الطبيعي، بعد المعاناة في ظل جائحة كورونا، بمشاركة عدد من خبراء السياحة والآثار والأكاديميين في هذين المجالين.

محاور يناقشها مؤتمر السياحة والفنادق

وقالت الدكتورة رحاب الشرنوبي، مقرر المؤتمر، في بيان صحفي، إن جلسات المؤتمر ستناقش عدداً من المحاور، تتضمن المواقع الأثرية والمتاحف في ضوء الاكتشافات الأثرية الجديدة، ودور المدن الجديدة في تعزيز القطاع السياحي والفندقي في مصر، ودور أساليب التدريب الحديثة في تحسين الخدمات الفندقية، وأنماط التسويق السياحي والفندقي الحديثة بعد «كوفيد-19»، ودور الإعلام في الترويج السياحي، ودور الاستثمار وريادة الأعمال في الضيافة، وتأثير التغيرات المناخية على إعادة تشكيل الخريطة السياحية، ودور القصور التاريخية في تعزيز السياحة الثقافية في مصر.