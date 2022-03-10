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القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق قاعدة برنيس

كتب:

محمد مجدي
05:27 م | الخميس 10 مارس 2022
القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق قاعدة برنيس

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي، اشتركت فيه الفرقاطة المصرية «الإسكندرية» مع حاملة المروحيات الفرنسية «MISTRAL» والفرقاطة الشبحية الفرنسية «COURBET».

أنشطة قتالية مختلفة

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، وأعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار «سطحي، جوي، تحت السطح»، بالإضافة إلى تمرين تصوير جوي وتنفيذ تبادل أسطح الطيران بواسطة الطائرة الهليكوبتر، إلى جانب تمارين رمي المدفعية السطحية وتمارين الدفاع الجوي المشترك.

شراكة استرتيجية بين القوتين

وتأتي تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية، بما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.