استلام أوراق قيد أكثر من 600 خريج جديد بنقابة أطباء الدقهلية

بدأت نقابة أطباء الدقهلية في استقبال أوراق دفعة الأطباء الجدد بنادي الأطباء بالدقهلية في مدينة طلخا، والتي تستمر حتى 13 مارس، وذلك في وجود فريق من النقابة لمساعدتهم في استكمال أوراقهم وبياناتهم المطلوبة للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة وكارنيه عضوية نقابة الأطباء، ليبدأوا بعدها في ممارسة مهنة الطب داخل المستشفيات.

فريق إداري في استقبال الأطباء الجدد

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن فريقاً من الإداريين في نقابة الأطباء تواجد في مقر النادي، لمساعدة الأطباء الجدد من أبناء محافظة الدقهلية، والذين تخرجوا من مختلف كليات الطب، وذلك لمساعدتهم في إنهاء إجراءات القيد في وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

أكثر من 600 طبيب جديد يقدمون أوراقهم للنقابة

وأضاف «الشحات»، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الخميس، أن النقابة تقدم لها إلى الآن أكثر من 600 طبيب، لاستكمال أوراق القيد الخاصة بهم، وستقوم نقابة أطباء الدقهلية، بالتنسيق مع النقابة العامة ووزراة الصحة، لاستخراج تصريح مزاولة المهنة، وكذلك كارنيه النقابة، وبذلك يتم إدراجهم على كشوف الأطباء المصرح لهم بمزاوله المهنة في مصر، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يبلغ العدد الإجمالي أكثر من ألف طبيب جديد خلال هذا العام.

وتابع بقوله: «إننا مستمرون في استلام أوراق قيد الأطباء الجدد حتى 13 مارس الجاري»، ويتم إرسال الأوراق إلى النقابة العامة في القاهرة على دفعات، وكذلك أوراق استخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الدقهلية

من جهة أخرى، عقدت نقابة الأطباء اجتماعها الشهري، وجرى خلاله تكريم الأطباء المثاليين على مستوى محافظة الدقهلية، حيث تم تكريم الدكتور طلال عامر، أستاذ الأشعة في كلية الطب بجامعة المنصورة، الطبيب المثالي على مستوى محافظة الدقهلية، فوق السن، والدكتور محمود غزالة، استشاري الباطنة بمستشفى المنزلة، والدكتورة مها الزعفراني، أستاذ الأورام في طب المنصورة، الطبيب المثالي على مستوى محافظة الدقهلية، تحت السن، إضافة إلى تكريم الدكتور هاني حسني، استشاري الأوعية الدموية بمستشفى المنصورة الدولي، والدكتور محمد خفاجي، اخصائي القلب في مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة.