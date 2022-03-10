حملة تموينية مكبرة على الأسواق بميت غمر وضبط 30 مخالفة

شنت لجنة مشتركة من مجلس مدينة ميت غمر، وإدارتي التموين والطب البيطري، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية ‏منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر،‏ وجرى تحرير 30 مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتعليمات الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات التجارية الكائنة بنطاق مختلف مراكز محافظة الدقهلية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والقضاء على حالات الغش التجاري، وضبط المتلاعبين في بيع السلع التموينية المدعمة.

حملة مكبرة علي أسواق ميت غمر

خرجت الحملة تحت إشراف المهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبقيادة محمد البيلي، نائب رئيس مجلس مدينة ميت غمر، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر بيئة وطب بيطري، و7 محاضر إنذارات مخالفات، و8 محاضر عدم حمل شهادة بيطرية.

ضبط مخالفات في المحلات وتحرير محاضر بها

وتمكنت الحملة، التي تم تنفيذها بمشاركة كل من رباب أبو السعود، مدير التفتيش المالي والإداري، وصبري السيد، من إدارة البيئة، وعادل محمد، مدير الإشغالات برئاسة المركز، وعبد الحميد إبراهيم، مندوب الإدارة الصحية، والدكتور أحمد حاتم، مندوب إدارة الطب البيطري، من تحرير 9 محاضر تموين وعدم إعلان أسعار، تم خلالها ضبط كميات كبيرة من البانيه والكبدة واللحوم المفرومة الفاسدة والمخللات والزبادي والجبنة منتهية الصلاحية، كما قامت الحملة بتحرير محاضر نظافة خاصة بالصحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية بتوفيق أوضاعهم، واستكمال إجراءات التراخيص اللازمة.