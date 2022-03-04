تكريم «الأطباء والأمهات» المثاليين وأسر شهداء كورونا بنقابة الدقهلية

كرمت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم الجمعة، عددًا من الأطباء المثاليين والأمهات المثاليات لعام 2022، وكذلك زوجات شهداء الأطباء الذين توفوا أثناء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأطباء الذين حصلوا على رجة الدكتورة على مدار العام الماضي.

حضر الاحتفال عدد كبير من الأطباء والمكرمين في نادي الأطباء بمدينة طلخا، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة، والدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية.

تفاعل وحضور كبير بحفل أطباء الدقهلية

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن حفل تكريم الأطباء المثاليين بمحافظه الدقهلية، نال تفاعلاً كبيرًا، وجرى خلاله تكريم 3 أطباء فوق السن وطبيبين تحت السن، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيات، و5 طبيبات من زوجات شهداء الأطباء بالدقهلية أثناء جائحة كورونا.

تكريم الحاصلين على دركة الدكتوراه

وأضاف الشحات لـ«الوطن» أن الحفل شهد تكريم 4 أقسام بكلية طب المنصورة، وكذلك الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه بهذه الأقسام، وهي أقسام: «الباطنة والقلب والأطفال، ووحدة الكلي بمركز الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة».

تكريم 4 أقسام عزل بقطاع صحة الدقهلية

وأشار إلى تكريم 4 أقسام عزل بقطاع صحة الدقهلية بمستشفيات أجا ونبروه وشربين وحميات المنصورة، نظير دورهم المتميز أثناء جائحة فيروس كورونا.

وجرى اختيار الدكتور‏‎ ‎جمال فهيم، أستاذ القلب بكلية الطب جامعة المنصورة، الطبيب المثالي على مستوى ‏الجمهورية‎ «فوق السن»، والدكتور عزت السعيد مدير مرفق إسعاف الدقهلية، الطبيب ‏المثالي على مستوى الجمهورية‎ ‎‏«تحت السن».