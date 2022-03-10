طريقة حجز تذاكر الزمالك والوداد في دوري الأبطال.. شجع فريقك بـ75 جنيها

ينتظر عشاق وأبناء ميت عقبة، لقاءً مهمًا ينطلق غدا بين الزمالك والوداد، في مباراة مرتقبة يتمنى فيها جمهور الأبيض بتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لاستعادة آمالهم في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأبيض هذه المباراة بالجولة الرابعة بدور المجموعات، على ستاد القاهرة الدولي غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، لذا يبحث الكثيرون عن كيفية حجز تذاكر الزمالك والوداد لحضور المباراة وتشجيع فريقيهم وتقديم الدعم له في مشواره الأفريقي.

تذاكر الزمالك والوداد

وعلى الراغبين في حجز تذاكر الزمالك والوداد الدخول على موقع تذكرتي ثم الضغط على خيار «Book Ticket» ستجده بجانب مباراة الزمالك والوداد ومن ثم متابعة الخطوات للحجز من كتابة البيانات ورقم التعريف الخاص بك، ثم اختر الدرجة التي تريدها وقم بسداد سعرها لتحصل على التذكرة.

أسعار تذاكر مباراة الزمالك والوداد

ويصل سعر تذاكر مباراة الزمالك والوداد في مدرجات الدرجة الثالثة إلى 75 جنيها، والدرجة الأولى 250 جنيها، كما يمكن الحجز بمقاعد المقصورة مقابل 500 جنيه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد

وبالنسبة لمن يريد حضور المباراة من المنزل، فهناك قنوات تذيع المباراة وهي:

قناة On Time Sports

وحصلت أون تايم سبورت على حقوق بث المباريات الأفريقية على أرض مصر، ومن أجل مشاهدة المباراة يجب استخدام «الإريال» للحصول على شارة البث.

كما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات «beIN SPORTS» القطرية، وترددها على «نايل سات»- هو 11548 أفقي.

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يذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الثالث فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد حصوله على نقطتين فقط بعد تعادله مع «بترو أتلتيكو» في القاهرة، و«ساجرادا» في أنجولا، والخسارة أمام الوداد في المباراة الماضية، فى حين يحتل الفريق المغربي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط.