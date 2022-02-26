القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي بإفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك والوداد المغربي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 2022، والتي من المقرر أن يكون موعدها في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت الموافق 26 فبراير، ما جعل عشاق الساحرة المستديرة والراغبين في مشاهدة هذه المواجهة يبحثون عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي، حتى يستطيعون مشاهدة المباراة في المنزل.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الزمالك على أرضه في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي في مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، والمقررة اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي

وأعلنت قناة TNT HD Arryadia الفضائية عن إذاعة مباراة الزمالك والوداد المغربي اليوم في تمام الساعة 9 مساء، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة TNT HD Arryadia

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضة المغربية الثالثة

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

وعن ما حققه الزمالك في تلك البطولة، فهو لم يحقق فوز في الجولتين السابقتين، أمام بترو أتليتكيو وساجراداالأنجوليين، ليستضيفه اليوم على أرضه نظيره الوداد المغربي، الذي نجح في الفوز على فريق هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب ليخسر أمامه في مباراة الذهاب.

والجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بالتعادل في مباراتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا، بينما يحتل الوداد المغربى المركز الثانى برصيد 3 نقاط.