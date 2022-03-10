القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي غدا.. منها قناة مجانية

يواجه غدا الجمعة، فريق الزمالك نظيره الوداد المغربى، وذلك فى المباراة المرتقبة بينهما بالجولة الرابعة بدور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ستقام فى السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي، بحضور عدد من جماهير القلعة البيضاء.

قناة مجانية تنقل مبارة الزمالك والوداد المغربي

وتنقل قناة On Time Sports، مباراة الزمالك والوداد المغربي، وذلك على البث الأرضي، في إطار الحقوق الخاصة بتنظيم عملية البث الأرضي داخل مصر، وبناء القواعد والقوانين المنظمة للفيفا، والتى تؤكد على حق بث أى مبارة دولية تقام داخل الأراضي المصرية على القنوات الأرضية لها، وفى هذة الحالة يجب استخدام «الإريال» للحصول على شارة بث المباراة.

فى حين يتم أيضا بث المباراة عبر شبكة قنوات «beIN SPORTS» القطرية، نظرا لأنها المالكة لحقوق البث الفضائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مباراة الزمالك والوداد المغربي، عبر الترددات التالية:

القنوات الفضائية الناقلة لمبارة الزمالك والوداد

تردد قناة beIN SPORTS على القمر «نايل سات»

- تردد 11548 افقي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 5/6.

تردد beIN SPORTS على «سهيل سات»

- تردد 11566 عمودي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

تردد beIN SPORTS على القمر«يوتل سات»

تردد 11054 افقي

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

حكام من بوروندي لإدارة المباراة

يذكر أن ترتيب نادي الزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فى المركز الثالث وذلك حصوله على نقطتين فقط بعد تعادله مع «بترو أتلتيكو» في القاهرة، و«ساجرادا» في أنجولا، فى حين يحتل نظير الوداد المغربي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط فى المجموعة.

وسيدير المباراة اليوم، طاقم تحكيم من دولة بوروندي، وذلك بناء على اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».