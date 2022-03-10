مع كل فصل دراسي أو نهاية عام، يتطلع الطلاب وأولياء أمورهم إلى الحصول على النتائج، وكثر البحث خلال الساعات الماضية في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا لجميع المراحل الدراسية ومختلف المراحل التعليمية، سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

وانتهت الدراسة بكل الصفوف التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، الموافق 10 مارس 2022، وأنهى الطلاب جميع الاختبارات الفصلية، أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لذا بدأ البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن كيفية الحصول على النتيجة والاستعلام عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» فيما يلي، خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا لجميع المراحل الدراسية، إذ يمكن الحصول عليه من خلال التسجيل على نظام نور أو تطبيق توكلنا، وفق ما ذكرت وزارة التربية والتعليم السعودية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل تخفيف الضغط على المواقع التعليمية المختلفة للحصول على النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا

- يمكن الدخول على تطبيق توكلنا من هنا.

- كتابة البيانات الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور.

- عليك بعد ذلك كتابة كل البيانات الشخصية المتعلقة بك، وتحديد المرحلة الدراسية للطالب.

- الضغط على خيار نتائج الطلاب، وكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وعندما تظهر النتيجة ستصلك في رسالة.

طرق الحصول على نتائج الطلاب السعودية

تطبيق توكلنا ليس الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الطلاب في السعودية، وإنما يمكن أيضا الحصول على نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة من الابتدائي إلى الثانوي من خلال الدخول على نظام نور الإلكتروني الرسمي، الذي يقدم العديد من الخدمات منها إمكانية التسجيل لرياض الأطفال، وللصف الأول الإبتدائي، ومتابعة التعليم عن بعد، والنتائج، وخدمات النقل المدرسي من مكان لآخر.