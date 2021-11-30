طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق «توكلنا».. «لو عايز تسافر عمرة»

تبدأ المملكة السعودية اعتبارًا من الواحدة صباح غد الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر 2021، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها، حيث كشفت السفارة السعودية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن اشتراطات تأشيرات العمرة الجديدة للقادمين من جمهورية مصر العربية.

اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر

- معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة السعودية، يستطيعون البدء مباشرة في آداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

- معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR «سلبية»، ليتوجهوا مباشرة لآداء مناسك العمرة.

وأشارت السفارة السعودية بالقاهرة، إلى أنّه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة.

وكانت وزارة الصحة في المملكة السعودية اعتمدت 6 لقاحات لدخول الأراضي السعودية هي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».

ويشترط أن يسجل المواطن مبدئيًا بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة من هنــــــــــا قبل دخول الرياض، لإضافة الجرعات المتلقاة على تطبيق توكلنا، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- بعد الدخول على الرابط السابق، اضغط على خدمة تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة.

- اضغط على «لقد قرأت التعليمات التي بأعلى الصفحة» ثم اضغط على «التالي».

- تحديد هوية الشخص مقدم الطلب هل هو مواطن سعودي أو مقيم.

- في حالة كان الشخص مقيمًا يجب إضافة رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء بالهجري، وفي حالة كان الشخص سعودي أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري.

وأشارت الوزارة، إلى أنَّه يمكن لمن لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم «إقامة سعودية»، ويرغبون في زيارة المملكة، تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا في بوابة «مقيم» الإلكترونية من هنـــــــــــا.

- أدخل الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

- أضف نوع اللقاح الذي حصلت عليها وتاريخ الحصول على الجرعتين الأولى والثانية.

- أرفق صورة من جواز السفر وشهادة التطعيمات، ويراعى أن تكون الملفات بصيغة PDF وألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجا بايت.

- اضغط على «أتحمل مسؤولية كافة البيانات وأقر بصحتها»، ثم اضغط على «معالجة الطلب»، علمًا بأنّ الطلب يستغرق 5 أيام عمل.