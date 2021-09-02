طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق «توكلنا» للمسافرين للملكلة السعودية

6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية، حددها مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية كشرطًا أساسيًا لدخول الرياض، وذلك لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الشأن.

وكانت وزارة الصحة في المملكة السعودية، اشترطت أن يحصل المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إليها، على أن يسجل المواطن مبدئيًا بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة من هنــــــــــا قبل دخول الرياض، لإضافة الجرعات المتلقاة على تطبيق توكلنا.

وتستعرض «الوطن» طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق «توكلنا» على النحو التالي:

- بعد الدخول على الرابط السابق، اضغط على خدمة تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة.

- اضغط على «لقد قرأت التعليمات التي بأعلى الصفحة» ثم اضغط على «التالي».

- تحدد هوية الشخص المقدم الطالب هل هو مواطن سعودي أو مقيم.

- في حال كان الشخص مقيمًا يجب إضافة رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء بالهجري، وفي حال كان الشخص سعودي أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري.

وأشارت الوزارة، إلى أنَّه يمكن لمن لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم «إقامة سعودية»، ويرغبون في زيارة المملكة، تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا في بوابة «مقيم» الإلكترونية من هنـــــــــــا.

- أدخل الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

- أضف نوع اللقاح الذي حصلت عليها وتاريخ الحصول على الجرعتين الأولى والثانية.

- أرفق صورة من جواز السفر وشهادة التطعيمات، ويراعى أن تكون الملفات بصيغة PDF وألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجا بايت.

- اضغط على «أتحمل مسؤولية كافة البيانات وأقر بصحتها»، ثم اضغط على «معالجة الطلب»، علمًا بأنّ الطلب يستغرق 5 أيام عمل.

اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية

حددت وزارة الصحة بالمملكة اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية وهي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».