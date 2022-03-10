الفنان حسين الشريف عن حياته الجديدة بعد ابتعاده عن الفن: «عايش لوحدي»

كشف الفنان حسين الشريف، عن الأسباب التي دفعته إلى الابتعاد عن القاهرة، والانتقال إلى مدينة مرسى مطروح، والتي استقر فيها منذ عامين تقريبًا، لاسيما أنها بعيدًا عن الوسط الفني منذ نحو 9 أعوام.

وقال الفنان حسين الشريف لـ«الوطن»، إنه اتخذ قرار الانتقال إلى مرسى مطروح بعد قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه، كما أنه ارتبط بهذه المدينة الساحلية والتي يعتبرها مدينة السحر والجمال، قائلًا: «كنت بروح أقعد هناك بشكلٍ سنوي لفترة قليلة وبعدين أرجع القاهرة، لحد ما قررت بعد ما أختى توفيت، إنّ أبني منزل هناك أقعد فيه».

أنا عايش في مرسى مطروح لوحدي

وأكد الفنان حسين الشريف، بقوله: «أنا عايش في مرسى مطروح لوحدي، ومراتي وأولادي لازالوا يستقرون في القاهرة، ويزورني من وقت لآخر، لذلك قررت أنّ أفتح سوبر ماركت صغير، كي أستطيع الإنفاق منه، بعد غيابي عن الوسط الفني».

وأعرب الفنان حسين الشريف، عن سعادته البالغة بالحياة الجديدة له في مرسى مطروح، قائلًا: «الأهالي هنا قربت منهم جامد، وكويسين وبيعاملوني باحترام شديد، وبقوا جزء من حياتي، وحريصين إن إحنا نتواصل مع بعض بشكلٍ شبه يومي، وأزورهم في المناسبات».

لا حقيقة لاعتزالي الفن

ونفى الفنان حسين الشريف، ما يتردد من آن لآخر، بشأن اعتزاله مجال الفن، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه سيعود إلى الشاشة حال وجود عرض فني مناسب.

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان حسين الشريف، من خلال مسلسل «أهل الهوى»، الذي عُرض عام 2013 تقريبًا، حيث يتناول المسلسل السيرة الذاتية للشاعر بيرم التونسي الذي يُعْتَبَر أبو الشعر العامي، كما يتناول سيرة سيد درويش فنان الشعب ومطرب ثورة 1919.