وزارة الهجرة تشارك في أول معرض عقاري مصري بمقاطعة «أنتاريو» الكندية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «كريم بطرس»، أحد مؤسسي شركة «طيبة سكيب»، المصرية في كندا، والمتخصصة في تنظيم المعارض الدولية، إلى جانب وفد من كبار المطورين العقاريين في مصر.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمستثمر المصري والوفد المشارك، ووافقت على طلب الوفد برعاية الوزارة للمعرض العقاري المقرر تنظيمه بمركز المؤتمرات الدولية في مقاطعة أونتاريو بمدينة تورنتو الكندية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن المعرض يتضمن فعاليات محترفة لتصدير العقارات المصرية في كندا بالتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريون في الخارج والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون فيها على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي.

الترويج للمشروع القومي «حياة كريمة»

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن المعرض لابد أن يكون وسيلة هامة للاستفادة منه في الترويج لمبادرات ومشروعات وطنية أخرى وعلى رأسها المشروع القومي «حياة كريمة»، لتنمية وتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أهمية مشاركة البنوك الوطنية في هذا المعرض لتسهيل عملية السداد أو التحويلات سواء فيما يتعلق بدعم مشروع «حياة كريمة»، أو شراء عقارات في مصر من خلال المعرض.

وأضافت الوزيرة أنها ستشارك في افتتاح المعرض لأنه بمثابة فرصة للترويج لكل ما يجري في الدولة المصرية من إنجازات، كما أن الوزارة ستخصص جناحًا لها داخل المعرض لعرض أعمالها ومبادراتها، فضلا عن فرصة التواصل مع أبناء الجالية المصرية في كندا، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج هم الأداة الأكثر فاعلية في الترويج للدولة.

المعرض يقام على مساحة 8000 متر

من جانبه، أعرب «كريم بطرس»، عن امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة وبمشاركتها المقررة في افتتاح المعرض، والمقرر إقامته على مساحة 8000 متر في مركز المؤتمرات الدولية بمسيساجا في مقاطعة أونتاريو بمدينة تورنتو الكندية خلال الفترة القادمة من 27 مايو وحتى 2 يونيو 2022.

وتابع: «لدينا توقعات كبرى بنجاح هذا المعرض وتحقيقه لأرباح مرتفعة»، مؤكدًا على ضرورة أن يبذل المصريون في الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية: «مصر في القلب وواجبنا في هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التي تحدث بها والمعرض يعد انعكاسا لذلك».

ورحب وفد المطورين العقاريين بمشاركة وزارة الهجرة في المعرض الذي يوفر لأول مرة التعامل المباشر بين المطوريين العقاريين والمصريين في كندا أو المستثمرين الكنديين الراغبين في تملك عقارات بمصر.