رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: نتواصل يوميا مع وزيرة الهجرة للمتابعة

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه تم إجلاء نحو 70% من أبناء الجالية المصرية في دولة أوكرانيا على مدار الأيام الماضية، منذ اندلاع الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا، مبينا أنه يتابع دائما مع سفير مصر في أوكرانيا لإخلاء باقي الأشخاص بعد اشتداد الحرب، لافتا إلى أنه لا توجد مواصلات أو أطعمة في أوكرانيا والحالة تزداد سوءا.

تحرك مركبتين اليوم من أوكرانيا

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تحميل أتوبيسين، الأول سيسافر إلى رومانيا والآخر سيتحرك إلى سلوفاكيا من أجل إجلاء المصريين العالقين في أوكرانيا وسط أجواء الحرب، لافتا إلى أن هناك غرف عمليات فيها أعداد الأشخاص وحركة الأتوبيسات وسط تواصل مع السفارات في الدول المحيطة بأوكرانيا، موضحا أن الدولة المصرية تسهل على الأفراد السفر للرجوع إلى مصر.

تواصل يومي مع وزيرة الهجرة

وأوضح رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أنه يوجد نحو 90 مصري عالق في مدينتين في أوكرانيا، وحاليا يتم التواصل معهم من أجل إخراجهم وسط صعوبات في الإنترنت، لافتا إلى أن هناك تواصل يومي مع وزيرة الهجرة لإعادة المصريين في أوكرانيا.

رعب وقلق يسيطران على أوكرانيا

وأشار رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إلى أن هناك حالة رعب وقلق تسيطر على أوكرانيا، ويوجد عدم دقة في البيانات لأن هناك رغبة في الخروج في أسرع وقت، مبينا أن وضع الحرب صعب هناك، لذا يوجد بعض الأشخاص تسقط أسماؤهم من التسجيل، مشيرا إلى أنه كان هناك تزاحم عند فتح الممرات في أوكرانيا، وتم تسهيل مرور الأوكران وبعدها السماح بعبور الأجانب، وبعد فترة تم فتح مختلف الممرات، متابعا: «هرجع بعد ما نرجع الشباب والبنات دول جنود مجهولة في الأزمة وبشكرهم كلهم، والحمد لله».