الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة كتب: شريف سليمان 12:04 م | الجمعة 11 مارس 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة. اقرأ المزيد: محلل سعودي: نهضة مصر بقيادة السيسي تمثل حالة تعافي الوطن العربي «عبدالله» نجل «شهيد العريش» لـ«السيسي»: «هطلع ظابط.. وآخد حق والدي» رئيس طاجيكستان يؤكد اعتزازه بعلاقة الأخوة مع السيسي: قاد مصر نحو الاستقرار السيسي يناقش مع نظيره الطاجيكي الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في التنمية السيسي: اتفقت مع رئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب بث مباشر.. مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الطاجيكستاني السيسي بقلم شريف سليمان