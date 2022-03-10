السيسي: اتفقت مع رئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه اتفق مع رئيس طاجيكستان على تعزيز التنسيق في المجال الأمني، وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم، إضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير الري، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية، والتعدين والزراعة والسياحة والصحة والتصنيع الدوائي.

التعاون الاقتصادي والعلمي والفني

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن: «تناولنا كذلك سبل تعزيز التشاور بين وزارتي خارجية البلدين، واتفقنا على متابعة تنفيذ النتائج الإيجابية للدورة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2019».

وتابع الرئيس السيسي: «تطرقت مباحثاتنا اليوم إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادلنا وجهات نظر البلدين حيالها وآفاق التنسيق بينها».

الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ

وأتمّ الرئيس كلمته، قائلا: «وأخيرا تباحثنا بشأن استضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر cop 27، وأكدنا الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ»، كما رحب الرئيس بنظيره الطاجيكستاني، معربا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يحقق الرخاء والازدهار للشعبين الصديقين ويولد المزيد من الزخم في علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا.