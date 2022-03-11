إقبال ضعيف بـ«مهندسين أسيوط» في جولة الإعادة على انتخابات النقيب العام

تشهد انتخابات جولة الإعادة على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين حالة من الهدو وسط إقبال ضعيف بننقابة المهندسين بأسيوط، والتي تشهد إجراء جولة الإعادة بين المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر سابقًا، بعد أن حصل المرشحان على أعلى الأصوات خلال الجولة الماضية، على مستوى النقابات الفرعية بمحافظات مصر، حيث يذهب المهندسون لصناديق الاقتراع للمرة الثالثة خلال 3 أسابيع، انتخبوا فيها في المرحلة الأولى النقباء الفرعيين ومجالس الشُعب، وفي المرحلة الثانية التي أجريت الجمعة الماضية تم انتخاب الأعضاء المكملين والنقيب الفرعي «جولة الإعادة» والنقيب العام، فيما سيتم حسم مقعد النقيب العام اليوم بالجمعة الثالثة.

إشراف قضائى كامل

وبدأت عملية الاقتراع باللجان السبع الفرعية بأسيوط في الساعة العاشرة من صباح اليوم في ظل إشراف قضائي كامل، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، ويعقب ذلك غلق الصناديق الانتخابية وإجراء عمليات الفرز، ومن ثم إعلان نتيجة الاقتراع بالنقابة الفرعية وإرساله للنقابة العامة لتجميع أصوات النقابات الفرعية ومن ثم إعلان النتيجة الكاملة والنهائية للانتخابات.

تجهيز 7 لجان انتخابية لاستقبال المهندسين الناخبين

وأوضح المهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، إنه تم الانتهاء من تجهيز 7 لجان انتخابية لاستقبال المهندسين الناخبين، يشرف عليها 7 قضاة و14 معاونًا من النيابة الإدارية، وبحضور رئيس اللجنة العامة واللجنة المعاونة من المستشارين، وقوات شرطية لتأمين سير العملية الانتخابية من مديرية أمن أسيوط، وسيارة إطفاء تحسبًا لأي طارئ، منوهًا إلى توفير كافة الاحتياجات وسبل الدعم للمهندسين الناخبين، والتسهيل عليهم من خلال لجان النظام توفيرًا للوقت ومنعًا للتكدس والازدحام أمام اللجان.

الإعادة على مقعد النقيب العام

كانت نتائج الإعادة بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط الجمعة الماضية، قد أثمرت عن فوز المهندس أسامة محمد أنور بمنصب نقيب المهندسين بأسيوط، فيما شهدت الجمعة قبل الماضية فوز المهندس وائل محمد أحمد خليل بالمقعد الأول، والمهندسة مرفت زوزو متري بشاي، والمهندس خالد محمد خالد بالمقعدين الثاني والثالث لشعبة الكهرباء لعضوية مجلس الإدارة، كما فاز المهندس عبد الله فتحي هشام خضر بالمقعد الأول لشعبة الهندسة المدنية بمجلس النقابة الفرعية بأسيوط، وحصلت المهندسة وفاء أحمد سيد على المقعد الثاني بمجلس الإدارة على ذات الشعبة، وفي شعبة الهندسة المعمارية فقد فاز بمقعدي مجلس الإدارة المهندس حسن حسن خلف حسن، والمهندس محمد فؤاد صادق عمر، مقرر لجنة النوادي بالمجلس السابق.