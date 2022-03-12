الإسكان تطرح أراضٍ بطيبة الجديدة للنشاط الخدمي.. اعرف الأسعار والمساحات

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الأراضي المخصصة للنشاط العمراني في عدة مدن، منها مدينة طيبة الجديدة، وجاء ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الأراضي المطروحة ومساحتها، إضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

قطعة أرض رقم (8) بمركز خدمات المجاورة الأولى

تقع القطعة رقم (8) بمركز خدمات المجاورة الأولى بمنطقة 480 فدانا، وهي مخصصة للنشاط الخدمي، وتبلغ مساحة تلك القطعة 1344 م2، في حين يبلغ السعر التقدير المتر 2750 جنيهًا، وتأتي الاشتراطات البنائية للقطعة كالتالي:-

1. لا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

2. الردود 5 م أمامي - 4 م خلفي - 4 م جانبي.

3. الارتفاع المسموح به هو بدروم + أرضي + دورين متكررين .

4. يجب أن لا تزيد مدة تنفيذ مشروع على 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

5. لا بد من استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10%) تم سدادها ونسبة الـ15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5% مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

6. يجب سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لاستلام الدفعة المقدمة.

7. يتم تحمل كل الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ موافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد إضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و5% مصاريف إدارية.

8. المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.