عاجل.. الإفتاء تعلن موعد ليلة النصف من شعبان وتوضح الأعمال المستحبة وفضلها

أعلنت دار الافتاء المصرية، منذ قليل، عبر حسابها الرسمي، عن موعد ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أن ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة القادمة، وستبدأ من مغرب يوم الخميس ١٤ شعبان الموافق ١٧-٣-٢٠٢٢م حتى فجر الجمعة ١٥ شعبان الموافق ١٨-٣-٢٠٢٢م، موضحة الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان.

من جانبها نصحت دار الإفتاء المصرية، بالحرص على اغتنام ليلة النصف من شعبان مؤكدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: « تبدا من مغرب يوم الخميس حتى فجر الجمعة»، وكانت دار الإفتاء دعت إلى أكثروا من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة قيل أن الدعاء فيها مستجاب.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

وعن أفضل الأعمال التي يمكن القيام بها في ليلة النصف من شعبان، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها، أأن ليلة النصف من شعبان لها مكانة في قلوبنا لما فيها من نفحات وخيرات ربانية، قد بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من حديث شريف، وينبغي أن أقوم بها لإحياء ليلة النصف من شعبان؟»، أنها ليلة مباركة ينبغي علينا اغتنام بركتها وفضائلها، حيث إن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم بفضله وكرمه وجوده المسترحمين.

فضل ليلة النصف من شعبان

وتابعت دار الإفتاء في حديثها بشأن فضل ليلة النصف من شعبان: «لذا ينبغي أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة بالدعاء ندعوه فيها بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، ونصوم هذا اليوم المبارك، الذي يسبقه ليلة النصف من شعبان، ونقرأ فيها القرآن ونتصدق، ونقوم الليل ونكثر من الاستغفار».