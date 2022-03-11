قانون الري الجديد.. تنظيم روابط مستخدمي المياه بتشكيل اتحاد عام

يضم قانون الري الجديد العديد من الأمور التي يعمل على تنظيمها، بينها روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، وأبرز الأمور التي اهتم بها قانون الري الجديد، حول تنظيم روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، هي ألا تكون هذه الروابط هادفة إلى الربح.

لكل محافظة أمين عام عن الرابطة

وجاء في قانون الري الجديد، وجوب تشكيل روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، اتحاد على مستوى الجمهورية، مكون من رئيس مجلس إدارة، وعدد من الأعضاء يكون مناسب، بحيث لا يقل عن 6 أعضاء ولا يزيد عن 10 أعضاء، ويستمر لمدة لا تقل أو تزيد عن 4 سنوات، ويتم تشكيل هذه الرابطة عن طريق إجراء عملية انتخابات.

ووفقا للقانون، يجب أن يكون لكل محافظة أمين عام عن الرابطة، وجمعية عمومية لمتابعة أمور كل من مستخدمي والمنتفعين من نظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية، كما تقوم بعقد اجتماعات في مقراتها التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

60 يوما للموافقة على الإنشاء

ويأتي الهدف من هذه الروابط هو خلق مساحة من التعاون بين مستخدمي المياه، والوزارة، إلى جانب العمل على تطوير نظام الري والصرف الصحي، حتى يتمكن المواطن من استخدامها بأفضل شكل، كما أن هذا التطوير له أثر واضح على حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من الإهدار.

وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، إلى جانب العمل على تنظيم مشاركة المنتفعين من هذه الروابط، وجعل نظمها الأساسية وبرامجها الخاصة معتمدة.

كما يجب أن يتم إصدار قرارا من الوزارة قبل إنشاء روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، باعتماد هذه الروابط، عبر تقديم طلب للوزارة وعلى الوزارة الموافقة عليه أو رفضه في مدة لا تتجاوز 60 يوما.