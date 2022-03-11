مجلس الأمن: لدينا معلومات بشأن وجود برامج أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

عقد مجلس الأمن جلسة طارئة بطلب من روسيا لبحث ملف «الأسلحة البيولوجية» في أوكرانيا، وقال ممثل الأمم المتحدة إن روسيا تواصل عملياتها العدوانية في أوكرانيا، موضحا أن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بأوكرانيا.

ممثل الأمم المتحدة: ندعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وحماية المدنيين

وأضاف خلال الجلسة الطارئة للمجلس والمذاعة على فضائية «سكاي نيوز»، أن الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وحماية المدنيين، لافتا إلى أنه لا يوجد لديهم حتى الآن معلومات كاملة بشأن المرافق البيولوجية في أوكرانيا، ولكنهم لديهم معلومات بشأن تقارير عن وجود برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

مندوب روسيا: أوكرانيا لديها القدرة لنقل مواد خطرة إلى روسيا وأوروبا

من جانبه، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن أوكرانيا لديها القدرة على نقل مواد خطرة إلى روسيا وأوروبا، لافتا إلى أن أوكرانيا تنفذ برنامجا بيولوجيا بدعم من الولايات المتحدة.

وأوضح خلال كلمته أمام مجلس الأمن في القمة المنعقدة حاليا، أن التجارب البيولوجية تجرى في أوكرانيا وتنقل نتائجها إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أوكرانيا حوَّلت أراضيها لمنصة لتطوير أسلحة بيولوجية.