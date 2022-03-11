مجلس الأمن الدولي يبحث الأسلحة البيولوجية الأوكرانية بطلب روسي

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، جلسة طارئة بطلب من روسيا لبحث اتهامات قدمتها، أمس، بشأن تطوير أنشطة بيولوجية في أوكرانيا بحسب وثائق سرية حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية من قبل موظفين أوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا كانت تتم بتمويل من قبل وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، حيث يتم تطوير سلالات جديدة من فيروس كورونا عبر الخفاش الطائر، فضلا عن أمراض فتاكة ونقلها عبر الطيور المهاجرة بين روسيا وأوكرانيا.

إلا أن الولايات المتحدة في المقابل نفت تلك الاتهامات، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن موسكو تختلق هذه المزاعم لتكون ذريعة لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية مع دخول حرب روسيا وأوكرانيا أسبوعها الثالث.