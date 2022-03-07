مجلس الأمن يبحث الأوضاع الإنسانية بأوكرانيا في جلسة طارئة اليوم

يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، اليوم الاثنين، الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، فيما أعلن كبير قائدي أوركسترا مسرح البولشوي في تولوز توجان سوخيف، استقالته من منصبه لرفضه إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

أوكرانيا: القوات الروسية تتقدم من محور سومي شرق كييف

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الروسية تتقدم من محور سومي شرق عاصمة البلاد كييف، فيما أشار مفاوض أوكراني لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إلى أن بلاده لن تتنازل عن وحدة أراضيها لموسكو.

وأشارت قناة «العربية»، إلى فيديو لما يعتقد أنها قرصنة قنوات روسية إعلامية، فيما أوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس يبحث تشريعات لحظر استيراد النفط من روسيا، مشيرة إإلى أن الكونجرس يعتزم تفعيل 10 مليارات دولار كمساعدة لأوكرانيا هذا الأسبوع

بدورها، تراجعت سوق الأسهم في هونج كونج بـ أأكثر من 3% بسبب الأزمة الأوكرانية، كما شهد مؤشر «نيكاي» الياباني، تراجعا بـ3% على وقع الأزمة.

فرنسا ترسل مستلزمات طبية مختلفة إلى أوكرانيا

وأرسلت السلطات الفرنسية، مستلزمات طبية مختلفة بينها اليود لـ أوكرانيا تحسبا لوقوع أي حادث نووي. وفي تصريح سابق عبر قناة «بي أف أم تي في»، أوضح السفير الفرنسي لدى أوكرانيا، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال 2.5 مليون جرعة من اليود لدرء آثار أي خطر نووي.

وفي اتصال هاتفي، أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد المسؤول الروسي، أن مباني محطة «زابوريجيا» الأوكرانية ومفاعلاتها الكهرذرية آمنة.

وقال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إن الصين وروسيا عززتا تعاونهما العسكري.

بدورها، قالت رئيسة شركة «إنجي» الفرنسية للطاقة، كاثرين ماكجريجور، إن «الاتحاد الأوروبي»، لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي، مشيرة، في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية إلى أن وقف الإمداد الروسي سيكون له عواقب وخيمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أعربت الحكومة الإسبانية، عن شكرها لرئيس الجزائر عبدالمجيد تبون على استمرار الشراكة الموثوقة للجزائر في مجال الطاقة.

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن تقدما طفيفا بين واشنطن وفنزويلا نحو اتفاق لتخفيف العقوبات النفطية، وقالت مصادر، إن واشنطن وكراس، بحثتا احتمال تخفيف العقوبات النفطية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» اللإخبارية.