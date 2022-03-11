ماجي أنور رئيس مهرجان فاتن حمامة تؤسس نادي للأميرات الملكية

بمناسبة شهر المرأة وبعد الانتهاء من مهرجان la femme أعلنت المخرجة ماجي أنور بتأسيس نادي la femme royal club وهو نادي يجمع الأميرات من العائلات الملكية بمختلف دول العالم لدعم المرأة بكل بلاد العالم.

أعضاء النادي من الأميرات

وسيتم الإعلان عن رئيس النادي قريبا وستتبنى القضايا التي تواجه المرأة ومحاولة مساعدة البنات والنساء بمختلف الدول لتحقيق أهدافهن وسيتم منح تبرعات خاصة للسيدات والبنات اللاتي يواجهن العنف النفسي والجسدي بمختلف الطبقات.

كما أعلنت ماجي أن الاهتمام بالصحة العقلية للمرأة سيكون أول الموضوعات التي سيتم التركيز عليها وسيتم التعاون مع خبراء نفسيين وأطباء متخصصين بهذا المجال لمساعدة الأسر التي تعرضت للعنف أو المشاكل النفسية.

تعاون النادي مع المنظمات الخيرية

كما سيتم التعاون مع المنظمات الخيرية إيمانا بأن العمل الجماعي هو الأهم، يعد هذا أول نادٍ يجمع أميرات بالعمل معا وتم بالفعل الترحيب بالفكرة من بعض الأميرات وسيتم الإعلان قريبا عن رئيس النادي وأعضاء مجلس الإداره، وسيكون النادي جزءا من مهرجان la femme الذي ترأسه ماجي أنور.

وكانت ماجي أنور لاقت العديد من الإشادات في الفترة الأخيرة عن مجهودها بمهرجان فاتن حمامة، وأشادت الأميرة كاترينا من العائلة الملكية البريطانية، بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي ترأسه المنتجة ماجي أنور.

إشادة بـ ماجي أنور

أعربت كاترينا في فيديو خاص عن سعادتها البالغة لحضور الدورة الأخيرة لمهرجان فاتن الحمامة السينمائي التي أقيمت في لندن، مشيرة إلى أنها استمتعت بمشاهدة عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان التي تناقش أفكارا ومواضيع هادفة.

وأشادت بمجهود الرائع التي تبذله المنتجة ماجي أنور في دعم الأفلام المصرية والعربية من خلال المهرجان، والذي يساهم أيضا في توضيح أسس صناعة السينما في الشرق الأوسط.