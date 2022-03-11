«التنسيقية» تهنئ عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد

هنَّأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور عبدالسند يمامة، بفوزه برئاسة حزب الوفد، خلفًا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي تمنت له التوفيق في مسيرته البرلمانية والسياسية والمهنية، واصفة الانتخابات التي جرت اليوم بـ«مشهد ديمقراطي يليق بعراقة الوفد» ومسيرته السياسية.

فوز الدكتور عبد السند يمامة

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، برئاسة المستشار محمد عبد المعطي، فوز الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا للوفد، بمنصب رئيس الحزب، عقب انتهاء عمليات الفرز، بفارق 120 صوتًا.

وجرت عملية انتخاب رئيس حزب الوفد لمدة 4 سنوات مقبلة، والتي تنافس خلالها على منصب رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، والدكتور عبدالسند يمامة، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، طلبا من المهندس ياسر قورة، المرشح السابق، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.